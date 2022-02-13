Російську команду з шорт-треку дискваліфікували в жіночій естафеті на Олімпіаді-2022 (відео)

Зі збірною ОКР на Іграх у Пекіні подібне трапилося вже не вперше.
Збірну ОКР з шорт-треку дискваліфікували за підсумками фіналу B в жіночій естафеті на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.
Команда країни-агресора в складі Софії Просвірнової, Катерини Єфременкової, Олени Серьогіної та Анни Вострикової була позбавлена результату після фінішу.
Переглянувши відеоповтор, судді дискваліфікували росіянок у зв'язку з порушенням ними правил. Аналогічне покарання отримала команда США.
Таким чином, у підсумковому протоколі росіянки стали лише сьомими. Перемогли у фіналі B (забіг за 5-те місце) італійки. Своєю чергою, у фіналі А, де розігрувалися нагороди, "золото" здобула команда Нідерландів. Срібні медалі виграли спортсменки з Південної Кореї, а бронзові виборола Канада.
Раніше повідомлялося, що збірну ОКР з шорт-треку також дискваліфікували в змішаній естафеті на Олімпіаді-2022. Тоді росіяни не змогли правильно передати естафету, заблокувавши своїх суперників. Також їхні дії призвели до падіння однєї з опоненток.
Зазначимо, що, як і на літній Олімпіаді-2020 в Токіо, Російська Федерація відсторонена від зимових Ігор у Пекіні через допінг-скандал. Тому російські спортсмени виступають на змаганнях під англомовною абревіатурою Олімпійського комітету Росії (ОКР) - ROC, яку розшифровувати заборонено.
Прапор РФ на всіх церемоніях замінений білим полотном з символом Олімпійського комітету Росії без написів. А замість національного гімну звучить вступ до концерту № 1 Петра Чайковського.
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