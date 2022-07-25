"Російську, сподіваюсь, згодом ніхто не згадає": легендарний український воротар заявив про повний перехід на "рідну мову"

Видатний голкіпер харківського "Металіста" Олександр Горяїнов наголосив на тому, що відтепер спілкуватиметься винятково українською.

Так, 47-річний ексфутболіст зізнався, що повністю відмовився від спілкування російською мовою.

Про це він заявив в інтерв'ю Zbirna.

Горяїнов зазначив, що назавжди хоче забути РФ та висловив сподівання, що російську незабаром взагалі ніхто не згадає.

"Немає жодного бажання спілкуватися з тими, хто не вірить навіть своїм друзям чи родичам. Я взагалі хочу забути про таку країну. Назавжди.

Шкода, що раніше трохи соромився розмовляти українською. Не хотів переплутати слова. Зараз повністю переходжу на рідну мову. Читаю, слухаю, дивлюся – все українською. А російську, сподіваюся, згодом ніхто не згадає. Не місце цим покидькам у цивілізованому світі", - зазначив Горяїнов.

Нагадаємо, Горяїнов виступав за "Металіст" від 2005 до 2016 року, потім грав за новостворений "Металіст 1925" на аматорському рівні. Він є володарем рекордної "сухої" серії чемпіонатів України - 943 хвилини без пропущеного м'яча (у сезоні-1998/99). У складі харків'ян він провів 502 матчі.

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