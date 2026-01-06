Російську волейболістку турецького клубу не пустили до Польщі на матч Ліги чемпіонів

Аріна Федоровцева / instagram.com/a.fed.10

Російська волейболістка турецького "Фенербахче" Аріна Федоровцева змушена буде пропустити матч Ліги чемпіонів проти "Будовлані" з Лодзя через санкції проти громадян РФ.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

У Польщі відмовилися надати Федоровцевій шенгенську візу через її російський паспорт.

"Через обмеження, запроваджені Польщею щодо громадян Росії, заявка нашої гравчині на отримання шенгенської візи була подана через іншу європейську країну. Проте ця заявка, процес розгляду якої був завершений незадовго до матчу, була відхилена.

Оскільки термін дії поточної візи Аріни Федоровцевої закінчувався наприкінці року та збігався з різдвяними та новорічними святами, не вдалося обробити нову заявку на отримання візи через іншу країну. Таким чином, наша гравчиня не зможе взяти участь у матчі", – йдеться в повідомленні клубу.

Матч "Будовлані" – "Фенербахче" відбудеться у вівторок, 6 січня, о 19:00.

Раніше повідомлялося, що Латвія не пустила на змагання 14 російських спортсменів.