Російських і білоруських фехтувальників допустили до командних змагань у нейтральному статусі

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Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила росіян і білорусів до участі в командних змаганнях у нейтральному статусі.

Про це повідомляється на офіційному сайті FIE.

Першим турніром, куди будуть допущені команди з держави-агресорки та її союзника, стане чемпіонат Європи-2025, який триватиме від 14 до 19 червня в італійській Генуї.

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"Нейтральним командам, що складатимуться зі спортсменів, яким Виконавчий комітет FIE надав нейтральний статус, буде дозволено брати участь у командних змаганнях FIE серед дорослих, починаючи від чемпіонату Європи 2025 року. Нейтральні команди виступатимуть під прапором FIE", – йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року президентом FIE обрали російського олігарха Алішера Усманова, який через кілька днів добровільно залишив свою посаду.

Раніше Усманов уже очолював Міжнародну федерацію фехтування від 2008 до 2022 року, коли пішов з посади президента FIE після того, як Європейський Союз наклав на нього санкції.

Рішення застосувати до нього санкції було обґрунтоване тим, що Усманов має "особливо тісні зв'язки" з президентом РФ Володимиром Путіним.

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