ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

Російських і білоруських лижників не допустили до відбору на Олімпіаду та Паралімпіаду-2026

Спортсмени з держави-агресорки та її союзниці не зможуть виступити на прийдешніх Олімпійських та Паралімпійських іграх у лижних видах спорту.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Російський лижник

Російський лижник / © Associated Press

Російських та білоруських спортсменів не допустили до кваліфікації зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в лижних видах спорту.

Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація лижного спорту (FIS).

Таким чином, атлети з держави-агресорки та її союзниці не візьмуть участь в Олімпіаді та Паралімпіаді 2026 року в змаганнях, що відбуваються під егідою FIS: лижні перегони, стрибки з трампліна, лижне двоборство, гірськолижний спорт, фристайл та сноубординг.

Зазначимо, що у вересні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив росіян і білорусів до участі в Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі. Однак рішення FIS означає, що спортсмени з Росії та Білорусі все одно не виступлять на Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року.

Представників РФ і Білорусі відсторонено від участі у змаганнях під егідою FIS після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Паралімпіада-2026 відбудеться там же від 6 до 15 березня.

Нагадаємо, у вересні Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії та Білорусі. Спортсменам з цих країн дозволили виступати на зимовій Паралімпіаді-2026 під національними прапорами та з гімнами.

Раніше повідомлляося, що збірну Росії з хокею не допустили до Олімпіади-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie