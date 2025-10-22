Російських і білоруських лижників не допустили до відбору на Олімпіаду та Паралімпіаду-2026

Російський лижник / © Associated Press

Російських та білоруських спортсменів не допустили до кваліфікації зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в лижних видах спорту.

Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація лижного спорту (FIS).

Таким чином, атлети з держави-агресорки та її союзниці не візьмуть участь в Олімпіаді та Паралімпіаді 2026 року в змаганнях, що відбуваються під егідою FIS: лижні перегони, стрибки з трампліна, лижне двоборство, гірськолижний спорт, фристайл та сноубординг.

Зазначимо, що у вересні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив росіян і білорусів до участі в Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі. Однак рішення FIS означає, що спортсмени з Росії та Білорусі все одно не виступлять на Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року.

Представників РФ і Білорусі відсторонено від участі у змаганнях під егідою FIS після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Паралімпіада-2026 відбудеться там же від 6 до 15 березня.

Нагадаємо, у вересні Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії та Білорусі. Спортсменам з цих країн дозволили виступати на зимовій Паралімпіаді-2026 під національними прапорами та з гімнами.

Раніше повідомлляося, що збірну Росії з хокею не допустили до Олімпіади-2026.