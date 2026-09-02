Російських та білоруських лижників повернули до міжнародних змагань: є важлива умова

Російський лижник Олександр Большунов / © Associated Press

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Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) допустила росіян та білорусів до міжнародних змагань у сезоні-2026/27 у "нейтральному" статусі.

Про це повідомляється на офіційному сайті FIS.

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У липні 2026 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зняв рекомендації щодо відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань. На основі цього рішення FIS допустила росіян і білорусів до окремих змагань у "нейтральному" статусі без використання національної символіки — прапору, гімну, форми, тощо.

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Важливою умовою щодо допущення російських та білоруських спортсменів до змагань є підписання декларації про нейтралітет, а також непричетність до збройних сил обох країн.

"Рада FIS вирішила, що спортсменам та допоміжному персоналу з двох країн може бути надано доступ до змагань FIS за умови підписання ними декларації про нейтралітет на основі набору принципів, встановлених FIS. Дотримання цих принципів нейтралітету буде постійно контролюватися, а у разі порушень будуть передбачені санкції", — йдеться у заяві.

Зазначимо, що це вже не перший випадок послаблення санкцій стосовно представників країни-терористки та її союзника у лижних видах спорту. В грудні 2025 року рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) "нейтральних" лижників допустили до відбіркових змагань до Олімпійських та Паралімпійських ігор-2026, що призвело до їх участі у Мілані-Кортіні-2026.

Раніше повідомлялося, що улюблену фігуристку Путіна допустили до міжнародних змагань у "нейтральному" статусі.

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Також ми розповідали, що російські фігуристи повернулися до міжнародних змагань після "бану" під український "Щедрик".

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