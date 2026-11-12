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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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159
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3 хв

Російський боєць із групою чоловіків підло напав у готелі на грузинського ексчемпіона UFC

Усман Нурмагомедов разом з групою інших чоловіків зі спини напав на Мераба Двалішвілі та його товариша у холі готелю в Абу-Дабі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Мераб Двалішвілі

Мераб Двалішвілі / © Associated Press

Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Усман Нурмагомедов із групою чоловіків підло напав на грузинського ексчемпіона UFC Мераба Двалішвілі в готелі Абу-Дабі.

Інцидент стався 11 листопада під час підготовки 35-річного грузина до виступу на турнірі борцівської ліги Real American Freestyle (RAF).

Двалішвілі перебував у холі готелю й давав інтерв'ю організаторам змагань, коли до нього зі спини підійшов Нурмагомедов разом з іншими чоловіками. Вони цілою компанією напали на грузинського бійця та його приятеля, який був поруч.

Момент нападу потрапив на камеру й розлетівся соцмережами.

Пізніше Двалішвілі опублікував відео із закривавленим обличчям в Instagram.

"Який підступний прийом, хлопці. Нас було всього двоє, я та мій друг приїхали сюди, в Абу-Дабі, а Усман Нурмагомедов зі своїми друзями підкралися, як змії, ззаду. Що ви за бійці такі? Який чоловік так робить, брате?

Якщо хочеш поговорити про бій, давай зробимо це по-справжньому. Ви на нас напали, коли нас було всього двоє. І, типу, ви, хлопці, були готові, брате. Що за хрінь?

Ми кровоточимо, ми б'ємося, ми воюємо. А ви, хлопці, просто підступні типи, брате. Ви, хлопці, не справжні чоловіки. Це показує ваш характер, показує, що ви не справжні чоловіки. Що за хрінь, хлопці?", — сказав Двалішвілі.

Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Ілія Топурія заявив, що Усмана Нурмагомедова затримали в Саудівській Аравії після нападу на Двалішвілі.

"Як повідомляється, Усмана затримали разом із тими боягузами, які були з ним. І це ті самі люди, які наважуються повчати про смиренність і повагу? Яка ганьба. Зграя абсолютних боягузів. Я завжди вважав вас зграєю посередніх людей. Тепер ви розвіяли всі мої сумніви.

Честь, повага та смиренність — це не слова, якими ви проповідуєте. Це цінності, за якими ви живете. А ви не продемонстрували жодної з них", — написав Топурія у соцмережі Х.

У січні 2025 року Двалішвілі зустрівся з Умаром Нурмагомедовим на турнірі UFC 311 і переміг одностайним рішенням суддів, захистивши чемпіонський пояс у найлегшій вазі. Після цього стосунки між грузинським спортсменом і представниками родини Нурмагомедових залишалися напруженими.

Незважаючи на інцидент, Мераб повідомив, що почувається нормально і те, що сталося, не має завадити його наступному виступу. На 14 листопада в нього запланований борцівський поєдинок із колишнім бійцем UFC Марлоном Мораесом на турнірі RAF в Абу-Дабі.

Нагадаємо, що Двалішвілі неодноразово публічно підтримував Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, після перемоги над росіянином Петром Яном на UFC Fight Night 221 грузинський боєць в октагоні виступив з потужною промовою, в якій закликав зупинити війну РФ проти України.

"Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас тільки п'ять мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну! Я проти війни", — заявив Двалішвілі.

Перед поєдинком Мераб висловився про причини ворожнечі з російським суперником.

"У мене є багато причин для ворожнечі з Яном. По-перше, цей поєдинок — не просто бій. Для мене це особисте. Він з Росії, я з Грузії. Усі ми знаємо, що росіяни роблять зараз в Україні і що вони зробили в Грузії. Росія — не демократична держава. Я знаю, що хочу перемогти заради мого народу. Мене дуже сильно підтримують у моїй країні та Україні", — сказав Двалішвілі.

Раніше повідомлялося, що український боєць Ярослав Амосов проведе мегафайт проти зірки UFC.

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