Росію офіційно позбавили права на проведення Суперкубка УЄФА-2023: де відбудеться матч

Європейський футбольний союз (УЄФА) відібрав у Росії право прийняти Суперкубок УЄФА 2023 року.

Відповідне рішення було ухвалено 25 січня на засіданні виконавчого комітету організації у швейцарському Ньйоні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи, який повинен був відбутися в серпні 2023 року в Казані, перенесли до Афін – столиці Греції.

Поєдинок за Суперкубок УЄФА-2023 відбудеться на стадіоні Георгіоса Караїскакіса в середу, 16 серпня, о 22:00 за київським часом. На цій арена проводить свої домашні матчі грецький "Олімпіакос".

Зазначимо, що УЄФА вже не вперше змінив місце проведення фіналу єврокубка від моменту повномасштабного російського вторгнення до України. Раніше вирішальний матч Ліги чемпіонів сезону-2021/22 було пересено із Санкт-Петербурга до Парижа.

Нагадаємо, чиннім володарем Суперкубка УЄФА є мадридський "Реал". У серпні 2022 року "вершкові" на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі (Фінляндія) перемогли німецький "Айнтрахт" з рахунком 2:0.

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