Росію офіційно позбавили "срібної" медалі ОІ-2014 у жіночій естафеті з біатлону

Росію офіційно позбавили "срібної" медалі ОІ-2014 у жіночій естафеті з біатлону

Як символічно, що ту гонку виграла Україна.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно позбавив жіночу збірну Росії з біатлону "срібної" медалі, яка була здобута на домашніх для них Олімпійських іграх-2014 в Сочі.

Відповідне рішення МОК ухвалив на засіданні виконавчого комітету.

МОК виконав перерозподіл нагород у жіночому біатлоні через позитивну допінг-пробу росіянки Ольги Зайцевої. Як підсумок, вся естафетна четвірка російської збірної — разом з Яною Романовою, Катериною Шуміловою та Ольгою Вілухіною — втратила "срібні" нагороди.

Таким чином офіційними володарками срібних нагород вісім років по тому стала команда Норвегії, а на "бронзову" сходинку піднялася Чехія. Також через дискваліфікацію Зайцевої Україна піднялася на одне місце в змішаній естафеті й тепер посідає шосту позицію.

Симолічно, що саме збірна України стала тріумфаторкою тієї естафети. Тоді "синьо-жовті" виграли "золоті" медалі у складі Олени Підгрушної, Віти Семеренко, Валі Семеренко та Юлії Джими.

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