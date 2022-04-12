Росію остаточно викинули з ЧС-2022: CAS відхилив апеляцію РФС на рішення ФІФА

Команда країни-агресорки не буде допущена до стикових матчів відбору на мундіаль.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) відхилив апеляцію РФС щодо відсторонення російських команд від турнірів під егідою ФІФА, зокрема від відбору на ЧС-2022.

"Футбольні асоціації Польщі, Швеції та Чехії публічно оголосили про своє рішення не грати проти Росії. Іншими словами, якщо чоловічій національній збірній заявника буде дозволено грати, її суперники програють гру, а матчі навіть не відбудуться. Цілісність змагань ФІФА буде серйозно порушено", - йдеться в рішенні.

Нагадаємо, що 28 лютого ФІФА відсторонила російські команди від турнірів під своєю егідою. Збірній Росії зарахували технічну поразку (0:3) у півфіналі стикових матчів відбору на ЧС-2022 проти команди Польщі. Після цього поляки в фіналі плейоф здолали Швецію (2:0) та отримала право зіграти на планетарній першості.

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