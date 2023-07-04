Росію позбавили права на проведення жіночого чемпіонату Європи-2026 з гандболу

Країна-агресорка не зможе прийняти ще один великий міжнародний турнір.

У Росії відібрали право на проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу 2026 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської федерації гандболу (EHF).

Виконавчий комітет EHF ухвалив рішення позбавити державу-агресорку права приймати континентальну першість через повномасштабну війну, яку РФ за підтримки Білорусі продовжує вести проти України.

"Було зосереджено увагу на ситуації з жіночим Євро-2026, який було віддано Росії в листопаді 2021 року. Після засідання виконкому відбулися консультації з Федерацією гандболу Росії та ухвалено рішення шукати альтернативне місце проведення турніру", – йдеться в заяві EHF.

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України Міжнародний олімпійський комітет (МОК) радив спортивним федераціям не проводити свої змагання на території країн-агресорок.

28 березня 2023 року МОК рекомендував федераціям допустити спортсменів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

Водночас, санкції проти Росії та Білорусі залишаються чинними, як і заборона на проведення змагань у країнах-агресорках.

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація волейболу подовжила відсторонення Росії та Білорусі.

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