Росію продовжує бомбити через нову форму збірної України: в Держдумі пригрозили втратою Львова

Дмитро Свищев запропонував Росії виступити в формі з картою Російської імперії.

Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищев відреагував на позицію УЄФА, який схвалив форму збірної України на Чемпіонат Європи-2020.

На новому екіпірування "синьо-жовтих" зображена карта України, до складу якої входять Крим і Донбас, а також нанесені гасла "Слава Україні! Героям слава". Все це викликало шквал обурення в Російській Федерації, однак світова спільнота підтримала Україну в цьому питанні.

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"Як би УЄФА не відчинив скриньку Пандори: Угорщина може прийти з претензією на Західну Україну, Польща - на Львів. Величезна кількість територіальних претензій, які існують в світі.

УЄФА неодноразово заявляв, що організація існує поза політикою, прихильники чесного спорту. Одночасно, на жаль, відбувається все навпаки. Організація багато в чому залежить від європейської спільноти. Хоча всім чітко зрозуміло, що територія Криму - частина території Російської Федерації.

Шляхом спортивних заходів, політичними гаслами, провокаціями Україна нічого не досягне, комусь тільки зіпсує настрій на спортивному святі. Ще раз хочуть звернути на себе увагу спільноти, річ марна, нікому не потрібна. Нічого не досягнуть, а спорт втратить барвистість і нейтральність до політичних проблем.

Не думаю, що нашим європейським сусідам буде цікаво і приємно, коли Росія зможе виступати з картою Російської імперії початку XX століття, куди входять і Україна, і Польща, і Фінляндія. Якщо хочуть, можна виступати в такій формі", - цитує Свищева Чемпионат.

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про правила відвідування стадіонів на Євро-2020, які потрібно знати українським уболівальникам.

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