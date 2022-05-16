Росію та Білорусь послали за кораблем: країни-агресорки не покажуть Олімпіади 2026 та 2028 років

Росію та Білорусь послали за кораблем: країни-агресорки не покажуть Олімпіади 2026 та 2028 років

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допустив РФ і Білорусь до участі в тендері на придбання телевізійних прав для показу Олімпійських ігор.

Головні спортивні змагання планети 2026 та 2028 років не будуть транслюватися на території Росії та Білорусі через повномасштабне військове вторгнення до України.

Про це повідомив офіційний сайт МОК.

Тендерні документи ухвалювалися до 25 квітня. Повідомлення, опубліковане 24 лютого 2022 року, включало Білорусь та Російську Федерацію, але потім країни-агресорки були позбавлені права брати участь у тендері через порушення Олімпійського перемир'я.

Зазначимо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року приймуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо, а літня Олімпіада-2028 відбудеться в Лос-Анджелесі.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що естонські фанати присвятили банер кремлівському диктатору та затягнули всесвітньо відому пісню "Путін - х*йло".

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