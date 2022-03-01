Росію та Білорусь усунули від міжнародних змагань з волейболу

Росію та Білорусь усунули від міжнародних змагань з волейболу

Заборона стосується як клубів, так і національних збірних.

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) ухвалила рішення відсторонити Росію та Білорусь від міжнародних змагань через військове вторгнення на територію України.

Про це повідомляє офіційний сайт FIVB.

Заборона брати участь у змаганнях під егідою організації стосується як клубів, так і національних збірних. Зокрема, російським і білоруським волейболістам не дозволять виступати також у пляжному волейболі.

Раніше стало відомо, що в РФ забрали Чемпіонату світу з волейболу-2022.

"Адміністрація FIVB дійшла висновку, що проведення чемпіонату світу з волейболу в Росії неможливе через війну в Україні. Вирішили усунути Росію від організаторських функцій господаря світового чемпіонату. Місце проведення турніру буде обрано пізніше", - йдеться в заяві FIVB.

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Додамо, що про про усунення збірних Росії та Білорусі від міжнародних змагань як мінімум до кінця сезону оголосила Міжнародна федерація лижного спорту (FIS). Рішення ухвалено у зв'язку із рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Раніше повідомлялося, що Росію та Білорусь усунули від міжнародних хокейних турнірів, а УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у футбольних турнірах. Зокрема, російські футбольні клуби вигнали з єврокубків, а збірна Росії не буде допущена до матчів плейоф ЧС-2022. Крім того, УЄФА розірвав багатомільйонний контракт із "Газпромом".

Також Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відсторонив спортсменів з Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: