Росію вигнали з європейського футболу: УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним країни-агресорки

Росію вигнали з європейського футболу: УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним країни-агресорки

Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про відсторонення російських команд від турнірів під своєю егідою у сезоні-2022/23.

Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в наступному сезоні-2022/23.

Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні Виконкому УЄФА.

Дискваліфікація росіян стосується як чоловічих, так і жіночих турнірів.

Російських клубів не буде в Лізі чемпіонів, Лізі Європи і Лізі конференцій-2022/23. Росія отримає 4,333 бала у таблиці коефіцієнтів для чоловічих команд та 1,750 - для жіночих (найгірший показник російських клубів за останні 5 сезонів - прим.).

Збірна Росії не братиме участі в Лізі націй-2022/23. Команда країни-агресорки автоматично посяде останню сходинку в групі 2 дивізіону B. Росіяни вилетять до нижчого дивізіону з 16-го місця серед усіх команди Ліги B.

Жіноча збірна Росії не зіграє на Євро-2022. Замість неї на турнір поїде Португалія, яку росіянки перемогли в плейоф. Також жіноча збірна РФ дискваліфікована з відбору на ЧС-2023.

Результати молодіжної збірної Росії (U-21) у групі відбору молодіжного Євро-2023 анульовані, склад групи зменшено до 5 учасників.

Дискваліфікація також поширюється і на футзальні турніри під егідою УЄФА. Жіноча збірна Росії не зіграє у "Фіналі чотирьох" з футзалу - її місце у квартеті з Україною, Португалією та Іспанію посяде Угорщина. Також російські клуби виключені з футзальної Ліги чемпіонів у сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорка членства в європейській футбольній організації.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення сезону УПЛ-2021/22.

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