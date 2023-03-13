Ротань довикликав до збірної України двох гравців на стартовий матч відбору Євро-2024 проти Англії

Заявка "синьо-жовтих" на перший поєдинок 2023 року зазнала змін.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань вніс зміни до списку футболістів, викликаних на березневий збір для підготовки та участі в першому матчі відбору Євро-2024 проти Англії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, тренерський штаб національної команди довикликав воротаря "Олександрії" Микиту Шевченка та захисника київського "Динамо" Дениса Попова.

Водночас зазначається, що Шевченко в заявці збірної України замінить травмованого голкіпера донецького "Шахтаря" Дмитра Різника.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня на стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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