Ротань назвав причину розгромного фіаско збірної України від Іспанії в півфіналі молодіжного Євро

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Руслан Ротань прокоментував розгромну поразку від Іспанії в півфіналі Євро-2023.

У середу, 5 липня, українська команда у Бухаресті розгромно програла Іспанії з рахунком 5:1, не зумівши вийти до фіналу турніру.

За словами Ротаня, на результаті гри позначилося те, що його підопічним забракло часу для відновлення перед цим поєдинком.

"Потрібно, мабуть, привітати команду Іспанії з перемогою. Що стосується нас, то я вважаю, що хлопцям не вистачило відновлення. Ми не говорили, не хотіли відмазок, але гра через два дні на третій, те, як ми добиралися, що ми просиділи в якійсь будці в аеропорту – нас затримали на п'ять годин, ми витратили пів дня, щоб прибути до Бухареста. Ви, мабуть, бачили, що хлопці хотіли, але ноги не бігли. Відновлення грає ключову роль, тому це справді сьогодні вплинуло на результат. Мабуть, сьогодні просто не наш день. Очевидно.

Помилки завжди будуть. Те, що ми не зіграли щільно. Іспанці дуже сильна команда, коли у них є простір. Ми їм дали його. У принципі, все було в наших руках, але треба повернутися до того, що не було відновлення. Хлопці банально не встигали за свіжішими гравцями", – сказав Ротань у коментарі Суспільне Спорт.

У фіналі молодіжного чемпіонату Європи збірна Іспанії позмагається з Англією, яка в першому півфіналі розгромила команду Ізраїлю (0:3).

команду Ізраїлю (0:3). Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Євро-2023 молодіжна збірна України обіграла Францію (1:3). Завдяки виходу до півфіналу молодіжної першості континенту наша футбольна збірна вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри. "Синьо-жовті" зіграють у футбольному турнірі на літній Олімпіаді-2024, яка відбудеться в Парижі.

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