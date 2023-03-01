Ротань назвав свій тренерський штаб у збірній України та відповів, як поєднуватиме роботу на трьох посадах

Новоспечений виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань прокоментував своє призначення на цю посаду.

"Насправді для мене це велика честь і гордість – те, що мені довірили національну збірну країни. Перш за все хочу сказати: за те, що я зараз є виконувачем обов'язків на гру з Англією, передусім потрібно дякувати нашим воїнам. Кому тяжко – так це їм. Нам же не слід боятися відповідальності за цей матч, тому що нашим воїнам набагато тяжче на передовій, аніж нам – підготуватися до гри та провести її. Однак ми розуміємо, що також будемо захищати честь країни, тому повинні підійти дуже відповідально", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Також Руслан назвав свій тренерський штаб у національній команді. В інтерв'ю прес-службі УАФ він розповів, що асистентом буде Сергій Кравченко, фізичною підготовкою займатимуться Євген Баришніков та Іван Баштовий, тренером воротарів став Віталій Рева, а ролі тренерів-аналітиків виконуватимуть Євген Гресь та Володимир Лазаренко.

Крім того, Ротань відповів на запитання, як планує поєднувати роботу на трьох посадах. Руслан також очолює молодіжну збірну України та є головним тренером клубу УПЛ "Олександрії".

"Всьому своя черга. Зараз є клуб, я знаходжу час, коли я можу перемикатися. Поки є енергія. Так, десь недосипаю, але нічого страшного, це все ж один матч, відповідальний матч. І ми повинні до нього класно підготуватися. У мене є клуб, де я також повинен відповідально зі своїми помічниками відпрацьовувати. Ще не забуваємо за молодіжну збірну. Добре, що у мене є помічники, які досить добре працюють на зборах. Вони добре переглядали гравців, за всіма стежили. Мабуть, ми нічого не впустили. Працюємо як можемо. Нехай і мало спимо, але сподіваюся, це піде на користь українського футболу", –розповів Ротань в інтерв'ю YouTube-каналу "Vzbirna".

Угода з Ротанем буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, з яким УАФ продовжує вести перемовини. Наразі Ребров працює головним тренером еміратського "Аль-Айна".

Під керівництвом Ротаня українська збірна проведе стартовий матч відбору на Євро-2024 проти національної команди Англії, який відбудеться 26 березня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, на посаді тренера збірної України Ротань змінив Олександра Петракова, контракт якого закінчився 31 грудня 2022 року. У січні Петраков очолив збірну Вірменії.

Читайте також:

"Рух" драматично поступився "Мілану" та не зміг вийти до чвертьфіналу Юнацької ліги УЄФА (відео)

"Шахтар" розгромно виграв перший матч в УПЛ 2023 року – дебют Ракицького, фейл Трубіна, дубль Сікана

На матчі УПЛ хочуть допустити уболівальників: названо обов'язкові умови