Ротань прокоментував поразку збірної України в матчі з Англією на старті відбору до Євро-2024

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань на післяматчевій пресконференції висловився про поразку "синьо-жовтих" від Англії в рамках 2-го туру відбору на Євро-2024.

Поєдинок на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився поразкою команди Руслана Ротаня з рахунком 2:0 .

"Вважаю, трішки не дотерпіли під кінець тайму. Звичайно, коли пропускаєш голи в роздягальню, то вже психологічно треба по-іншому налаштовуватися. Коли йдеш до роздягальні з рахунком 0:2 на табло, коли за дві хвилини подвоюють, то це стає складним завданням. Тому що ми розуміли, проти кого ми граємо.

Ми грали проти Англії, проти сильної команди. Ви бачили, що майстерність цієї команди на дуже високому рівні. Я можу сказати, що хлопці заслуговують більшого. У нас дуже хороша команда, потрібен час. Ви бачите, що ця команда спроможна на більше.

Звісно, останній матч був пів року тому. Складно перша гра дається. Можна сказати, ми трохи омолоджуємося. Цей баланс, який в нас зараз є, він в майбутньому дасть дуже хороший результат та зробить хорошу команду. Але потрібен час. Ця перша гра проти сильного суперника показала, що майбутнє є.

Що стосується підтримки, то було приємно бачити велику армію вболівальників. Хочемо подякувати нашим фанам, а також фанам збірної Англії, які також нас підтримували. Стадіон "Вемблі" – неймовірна атмосфера, не передати. Можна тільки мріяти. Вважаю, що саме цей матч дасть поштовх нашій команді, щоб досягти висот", – цитує Ротаня Tribuna.com.

Додамо, що матч з Англією став дебютним офіційним поєдинком для Ротаня на посаді виконувача обов'язків головного тренера збірної України.

У своєму наступному поєдинку відбору на континентальну першість "синьо-жовті" 16 червня в гостях зіграють з Північною Македонією.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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