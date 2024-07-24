Ротань прокоментував поразку збірної України від Іраку в першому матчі на Олімпіаді-2024

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань прокоментував поразку від команди Іраку на старті футбольного турніру Олімпіади-2024.

У першому у своїй історії поєдинку на Олімпійських іграх, який відбувся 24 липня на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне" у французькому Ліоні, наша футбольна збірна поступилася Іраку з рахунком 1:2.

"Всі все бачили. Про яку закономірність може йтися, коли суперник завдає 2-3 удари і ми програємо? Гадаю, що тут глобальніші помилки, дитячі, які перевернули цю гру. Ми маємо прийняти цей результат. У нас є дві гри проти ще сильніших команд. Наступний матч – найголовніший. Маємо зараз відновитися. Проти Марокко, гадаю, маємо підійти у кращій фізичній та ментальній формі. Є такі матчі і в них, мабуть, не можна когось критикувати. Ми його самі програли через помилки.

Пенальті – це наші проблеми. Ми не маємо опускати руки. Ми акцентували на цьому, що проблема не в помилках, а як ми діємо після цього. Цей факт мене розчарував, бо ми не повірили (в себе – прим.). Вважаю, що ми на голову чи навіть на дві були сильніші за суперника, але наші помилки стали для нас роковими. Ми почали переживати, поспішати, нервувати. Це не потрібно. Був час для їхнього виправлення. Це мені не сподобалося", – сказав Ротань в ексклюзивному флешкоментарі для Суспільне Спорт з Парижа.

В іншому поєдинку першого туру групи B Аргентина зі скандалом програла Марокко (1:2). Таким чином, Ірак та Марокко набрали по 3 очки, Україна та Аргентина поки що залишаються без залікових балів.

У другому турі збірна України 27 липня у Сент-Етьєні зіграє з командою Марокко. Того ж дня Аргентина зустрінеться з Іраком.

Завершать груповий раунд підопічні Ротаня 30 липня поєдинком у Ліоні з Аргентиною. У паралельній грі позмагаються Марокко та Ірак.

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади беруть участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожній команді було дозволено внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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