Ротань розповів про кадрову ситуацію в молодіжній збірній України перед стартовим матчем Євро-2023

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Руслан Ротань висловився щодо кадрової ситуації в команді напередодні стартового матчу молодіжного Євро-2023 проти Хорватії.

"Травма Михайла Мудрика? Ми маємо певні проблеми з його здоров'ям. Є трохи перенавантаження, травма стосується м'язів. Зараз наші лікарі разом із фізіотерапевтами чаклують над тим, щоб поставити його на ноги. Дай Бог, щоб у наступних матчах він з'явився на полі.

Хто ще травмований? Є певні проблеми у Владислава Ваната, які пов'язані з перенавантаженням. Це два гравці, які зараз під питанням. Ще одна травма важка, яка не дасть змоги виступити на турнірі Миколі Михайленку. Ми від себе хочемо підтримати його. Завтра треба битися за Миколу, адже він є дуже важливим для нас виконавцем як у колективі, так і на полі", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Також керманич української "молодіжки" поділився очікуваннями від гри з хорватами.

"Насамперед це такі відчуття, коли є хвилювання, радість у душі. Заради таких турнірів треба проживати життя, грати у футбол і, найголовніше, отримувати задоволення від цього. Ця гра для всіх, хто стартує на Євро, десь буде тривожною. Ми пройшли довгий шлях, щоб потрапити сюди й тут показати себе командою, яка буде за перемогу віддавати всі сили, демонструвати всі свої вміння.

Уже більше року в нашій країні триває кровопролитна війна. Це тяжкі часи для України. Брати, батьки гравців нашої команди зараз на війні. Ми передусім граємо за наших воїнів, хочемо додати їм позитиву. Будемо докладати всіх зусиль, щоб цей позитив прийшов.

Збірна Хорватії – сильна команда з індивідуально сильними футболістами. Упевнений, на нас чекає важкий матч. Потрібно бути спокійними, готовими ментально. Я вважаю, що наша команда готова. Поєдинок розсудить, хто як готувався. У хорватів є гравці, які претендують на статус суперзірки. Зараз у них є Бельйо, який повернувся зі збірної Хорватії, ключовий гравець. Є Шимич, нападник, який є дуже настирливим, досить гольовим. Є середня ланка, де грає Батуріна, мабуть, ключовий виконавець у них. Голкіпер Котарський упевнено діє на своїй позиції. У цій команді достатньо лідерів, футболістів, які можуть повести за собою. У хорватів вистачає виконавців, які претендують на зірковий статус", – додав Ротань.

Матч Україна – Хорватія відбудеться в середу, 21 червня, в румунському Бухаресті на стадіоні "Джулешті". Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

На молодіжному Євро-2023 команда Ротаня потрапила до групи B, де її суперниками будуть Хорватія, Румунія та Іспанія. До чвертьфіналу вийдуть дві найкращі збірні квартету.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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