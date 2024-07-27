Ротань та футболісти збірної України висловилися про історичну перемогу над Марокко на Олімпіаді

Гравці збірної України з футболу прокоментували драматичну перемогу над Марокко в матчі другого туру футбольного турніру Олімпіади-2024.

Команда Руслана Ротаня в меншості вирвала перемогу (2:1). Вирішальний гол на 90+8-й хвилині забив Ігор Краснопір.

Після завершення поєдинку Краснопір висловився про перемогу, яка стала першою в історії виступів української футбольної збірної на Олімпіаді.

"Якщо чесно, я просто лежав у цей момент, у мене була дуже сильна задишка. Коли я забивав м'яч, думав, що гол зарахують і навіть не думав, що його перевірятимуть, просто відпочивав.

Наскільки важко грати за такого тиску трибун? Дуже важко. Ти виходиш на стадіон – тебе освистують. Це психологічно тисне. Але ми професіонали, повинні підлаштовуватися під різні обставини. Але ми цей тиск "притихли".

Цей матч забуваємо, у нас залишається фінал у групі за вихід до раунду плейоф. Всі думки на наступні матчі. Аргентина – суперник серйозний. Рухаємося далі", – цитує автора переможного м'яча Суспільне Спорт.

Емоціями після перемоги над марокканцями також поділився півзахисник "синьо-жовтих" Максим Хлань.

"Я неодноразово наголошував на нашому українському духу, що наша нація нас штовхає вперед. І ми змушені лише такий стиль та характер футболу показувати. І нам байдуже, хто проти нас грає, які прізвища – ми захищаємо свою родину та країну. Це для нас найголовніше.

Перша перемога України на Олімпіаді? Від щастя я усвідомлюю, але потрібно відкинути "гарячі" думки та думати про Аргентину. Ми – професіонали і не можемо дозволити собі якийсь ефект радощів. Через два дні вже наступний матч, і нам потрібно вже сконцентруватися, наскільки б важко не було б нам. Хочу наголосити: це все для нашої країни. Поки літають ракети та триває війна, ми не можемо жалітися, що нам важко. Готуємося до наступної гри і лише перемагати.

Чесно кажучи, перший тайм грали лише першим номером, нав'язували свою гру. Але під час гри побачили, що треба десь відійти назад. Це теж була правильна тактика. На жаль, червона картка нас похитнула, але ми не зупинилися, трималися до кінця і скористалися цим моментом.

Пенальті? Якесь прокляття. Але, як бачите, що не робиться краще. Іноді нам треба, щоб хтось у сраку клюнув, щоб ми побігли. Тому таке буває – добре, що так сталося", – наводить слова Хланя Суспільне Спорт.

Про емоції після перемоги над Марокко також розповів автор першого гола України в цьому матчі Дмитро Криськів.

"Емоції позитивні. Щасливий, що ми змогли вирвати перемогу на останніх хвилинах. Але нам, напевно, треба трішки покопатися у собі, бо не можна так віддавати гру. Мені не сподобалося, як ми грали початок другого тайму, а далі віддали перевагу. Це не схоже на нас, ми повинні більше грати з м'ячем. У нас є якість, ми показуємо у деяких моментах, що можемо грати, але це не виходить. Але дякую, що команда билася до кінця, здобула три очки. Ми ще у боротьбі і будемо так, як і сьогодні, віддавати всі сили у наступній грі заради позитивного результату.

Чи справедливе вилучення? Важко сказати. На мою думку, у минулій грі не було пенальті, а гра перевернулася – не знаю. Так забрали нашу гру в минулому матчі, тут червона картка і пенальті. Треба подивитися, але щось два такі рішення – не знаю, мені таке не подобається", – резюмував Криськів у коментарі Суспільне Спорт.

Історичну перемогу також оцінив головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань.

"Потрібно віддати належне нашим хлопцям, які добре налаштувалися. Навіть коли залишилися у меншості – ми прагнули результату, билися за нього. Вони заслужили на нього, 100%. Це лише зрівняло шанси наші. У нас є останній матч у групі, де ми не повинні дивитися, проти кого граємо.

Гадаю, для хлопців це був маленький урок, а в нас дуже багато нових футболістів, що вперше грають на таких турнірах. Вони побачили, що можна обігрувати національну збірну Марокко, там були гравці, які доходили до півфіналу ЧС. Треба віддати належне за це", – цитує керманича "синьо-жовтих" Суспільне Спорт.

Зазначимо, що Україна на Іграх-2024 вперше в історії представлена у футбольному турнірі Олімпіади.

У першому турі збірна України поступилася Іраку (1:2), а команда Марокко в скандальному матчі обіграла Аргентину (2:1).

В іншому матчі другого туру групи B збірна Аргентини обіграла Ірак з рахунком 3:1.

Турнірна таблиця групи B за підсумками двох турів: Аргентина (3 очки), Марокко (3 очки), Україна (3 очки), Ірак (3 очки).

У заключному, третьому турі групового етапу підопічні Ротаня 30 липня зіграють у Ліоні з Аргентиною. У паралельному матчі позмагаються Марокко та Ірак.

До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету. Якщо "синьо-жовті" зможуть пробитися до чвертьфіналу, то позмагаються там з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади беруть участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожній команді було дозволено внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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