Ротань знову без перемоги: "Олександрія" ледь уникла поразки проти одного з аутсайдерів УПЛ

Для виконувача обов'язків головного тренера збірної України це третя поспіль нічию на посаді коуча олександрійців.

"Минай" та "Олександрія" зіграли внічию у стартовому матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у селищі Минай завершився з рахунком 1:1 .

Підопічні Володимира Шарана вийшли вперед у дебюті зустрічі – вже на другій хвилині Вадим Вітенчук скористався помилкою голкіпера гостей Микити Шевченка та відправив м'яч у ворота.

Олександрійці відігралися наприкінці поєдинку – Максим Третьяков забив на 84-й хвилині та приніс своїй команді нічию.

Після цього матчу "Олександрія" (27 очок) залишилася на п'ятому місці в УПЛ. "Минай" (15 балів) посідає 14-ту позицію.

У наступному турі команда Ротаня 17 березня зіграє з "Металістом", а закарпатці 19 березня зустрінуться з "Колосом".