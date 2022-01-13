Розбив голову: новачок клубу УПЛ з надскладним прізвищем отримав травму на одному з перших тренувань (фото)

Бергквіст зазнав пошкодження під час верхової боротьби за м'яч.

Днями лави одеського "Чорноморця" поповнив шведський захисник Дуглас Бергквіст.

На одному з перших тренувань футболіст вже встиг травмуватися. 28-річний гравець зазнав пошкодження під час верхової боротьби за м'яч. На щастя, лікарі були поруч і одразу допомогли Дугласу зупинити кровотечу.

За інформацією Transfermarkt, захисник змінив клуб на правах вільного агента.

Останнім клубом Бергквіста став шведський "Кальмар", у складі якого захисник провів 39 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.

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