Розбив одноклубнику губу: "Баварія" оштрафувала зіркового футболіста на рекордну суму

Садіо Мане вдарив Лероя Сане в обличчя після матчу з "Манчестер Сіті".

Стало відомо, на яку суму "Баварія" оштрафувала сенегальського нападника Садіо Мане, який у роздягальні вдарив по обличчю іншого гравця мюнхенців Лероя Сане.

Скандальний інцидент трапився після нищівної поразки німецького клубу від "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Колектив Хосепа Гвардіоли на власному полі розбив "Баварію" з рахунком 3:0.

Як повідомляє авторитетне видання Bild, керівництво "Баварії" оштрафувало Мане на 350 тисяч євро. Це рекордна сума штрафу в історії мюнхенського клубу.

Раніше один з найбільших штрафів отримував легенда "Баварії" Франк Рібері, який 2012 року заплатив 50 тисяч євро за бійку з Ар'єном Роббеном.

Крім грошового покарання, Мане також був виключений із заявки команди на матч Бундесліги проти "Гоффенгайма", який відбувся 15 квітня. Без сенегальця "Баварія" сенсаційно втратила очки, зігравши внічию.

Мане перейшов до "Баварії" влітку 2022 року з "Ліверпуля". У складі мюнхенського клубу сенегалець зіграв 32 матчі, забив 11 голів і віддав 5 результативних передач.

Контракт Садіо з німецьким клубом розрахований до кінця червня 2025 року.

Нагадаємо, вже сьогодні, 19 квітня, "Баварія" прийме "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Початок – о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

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