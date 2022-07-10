Розбив око до крові: Чісора видовищно взяв реванш у Пулєва і завоював пояс WBA International (відео)

У ніч проти 10 липня на арені О2 в Лондоні відбувся бій між ветеранами надважкої ваги Дереком Чісорою та Кубратом Пулєвим. Перемогу в напруженій дуелі здобув британець.

Поєдинок Чісори та Пулєва став головною подією вечора боксу, організованого промоутерською компанією Matchroom Boxing. Цікаво, що на зважування перед боєм британський боксер прийшов у масці Бориса Джонсона.

38-річний Чісора та 41-річний Пулєв, незважаючи на поважний для боксу вік, влаштували запеклу зарубу.

Поєдинок тривав усі 12 раундів. Першу половина бою суперники провели в невисокому темпі. У третьому раунді боксери били один одного по потилиці, за що отримали попередження від рефері.

Ближче до середини поєдинку Пулєв перехопив ініціативу та викинув значну кількість ударів. Проте Чісора зумів потужно відповісти, внаслідок чого у болгарина відкрилося розсічення біля лівого ока.

У заключних раундах боксери обмінювалися небезпечними атаками. Пулєв діяв точніше, але Чісора більше сили вкладав у свої удари. Суперники не збавляли обертів до самого фінального гонгу.

The bell is not stopping these two #ChisoraPulev2 pic.twitter.com/HINw5QW4Ug — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 9, 2022

У підсумку, думки арбітрів щодо переможця бою розділилися. Двоє рефері віддали перемогу Чісорі - 116-114, 116-112, а третій Пулєву - 112-116.

Таким чином, Чісора помстився Пулєва за поразку шестирічної давності - в травні 2016 року Кубрат переміг британця роздільним рішенням суддів.

Чісора перервав серію з трьох поразок поспіль та виграв вакантний пояс WBA International. Титул повноцінного чемпіона WBA належить Олександру Усику.

У послужному списку Чісори 33 перемоги (23 - нокаутом) і 12 поразок. За свою кар'єру він двічі зустрічався на ринзі з українськими боксерами. У лютому 2012 року Дерек одностайним рішенням суддів поступився Віталію Кличку в поєдинку за пояс WBC, а в жовтні 2020 року британець одноголосним суддівським рішенням програв Олександру Усику в бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO.

Олександру Усику в бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO. На рахунку Пулєва 29 перемог (14 - нокаутом) та 3 поразки. На ринзі він тричі бився проти українців: на старті кар'єри переміг Ярослава Заворотного та Максима Педюру, а в листопаді 2014 року нокаутом програв Володимиру Кличку в бою за титули IBF, IBO, WBO, WBA Super та The Ring.

Раніше повідомлялося, що Чісора дав пораду Джошуа перед реваншем з Усиком.

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