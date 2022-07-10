Розбив око до крові: Чісора видовищно взяв реванш у Пулєва і завоював пояс WBA International (відео)

У ніч проти 10 липня на арені О2 в Лондоні відбувся бій між ветеранами надважкої ваги Дереком Чісорою та Кубратом Пулєвим. Перемогу в напруженій дуелі здобув британець.
Поєдинок Чісори та Пулєва став головною подією вечора боксу, організованого промоутерською компанією Matchroom Boxing. Цікаво, що на зважування перед боєм британський боксер прийшов у масці Бориса Джонсона.
38-річний Чісора та 41-річний Пулєв, незважаючи на поважний для боксу вік, влаштували запеклу зарубу.
Поєдинок тривав усі 12 раундів. Першу половина бою суперники провели в невисокому темпі. У третьому раунді боксери били один одного по потилиці, за що отримали попередження від рефері.
All action from #ChisoraPulev2 #DAZNRingside pic.twitter.com/YDjijVwuBm— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 9, 2022
Ближче до середини поєдинку Пулєв перехопив ініціативу та викинув значну кількість ударів. Проте Чісора зумів потужно відповісти, внаслідок чого у болгарина відкрилося розсічення біля лівого ока.
This fight is heating up #ChisoraPulev2 pic.twitter.com/OXUxeDAC3x— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 9, 2022
У заключних раундах боксери обмінювалися небезпечними атаками. Пулєв діяв точніше, але Чісора більше сили вкладав у свої удари. Суперники не збавляли обертів до самого фінального гонгу.
The bell is not stopping these two #ChisoraPulev2 pic.twitter.com/HINw5QW4Ug— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 9, 2022
У підсумку, думки арбітрів щодо переможця бою розділилися. Двоє рефері віддали перемогу Чісорі - 116-114, 116-112, а третій Пулєву - 112-116.
Таким чином, Чісора помстився Пулєва за поразку шестирічної давності - в травні 2016 року Кубрат переміг британця роздільним рішенням суддів.
Чісора перервав серію з трьох поразок поспіль та виграв вакантний пояс WBA International. Титул повноцінного чемпіона WBA належить Олександру Усику.
- У послужному списку Чісори 33 перемоги (23 - нокаутом) і 12 поразок. За свою кар'єру він двічі зустрічався на ринзі з українськими боксерами. У лютому 2012 року Дерек одностайним рішенням суддів поступився Віталію Кличку в поєдинку за пояс WBC, а в жовтні 2020 року британець одноголосним суддівським рішенням програв Олександру Усику в бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO.
- На рахунку Пулєва 29 перемог (14 - нокаутом) та 3 поразки. На ринзі він тричі бився проти українців: на старті кар'єри переміг Ярослава Заворотного та Максима Педюру, а в листопаді 2014 року нокаутом програв Володимиру Кличку в бою за титули IBF, IBO, WBO, WBA Super та The Ring.
Раніше повідомлялося, що Чісора дав пораду Джошуа перед реваншем з Усиком.
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