Розбрат між кумами? Шевченко розповів про свої стосунки з очільником УАФ Павелком

Розбрат між кумами? Шевченко розповів про свої стосунки з очільником УАФ Павелком

Екскерманич "синьо-жовтих" заявив, що нині не контактує з президентом Асоціації футболу.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який заявив, що не збирався залишати національну команду, прокоментував свої стосунки з президентом УАФ Андрієм Павелком.

- Чи був конфлікт між вами і Андрієм Павелком, про який ми не знаємо?

- Я констатую факт, тому що я перебуваю тут два тижні. Я дуже багато чую розмов. Думаю, що і вболівальники, і журналісти повинні знати про ті процеси, які відбувалися.

Я вітав дочку Андрія Васильовича з днем ​​народження, ми спілкувалися телефоном. Зараз у нас контактів немає - ні дзвінків, ні смс. Смс було - це побажання в подальшій кар'єрі.

- У вас є розуміння, чому Павелко так вчинив з контрактом?

- Важко сказати про це.

- Рівень ваших стосунків не дозволяє вам поставити питання безпосередньо?

- Знаєте, думаю, буде неправильно обговорювати це в наших особистих стосунках. Є певні контрактні речі, які повинні бути виконані. Те, що було записано в контракті, - це найважливіша річ.

- Яке б питання ви б поставили Андрію Павелку, а ми йому передали?

- Чому не був контракт пролонгований? Він був обговорений, потрібно було тільки продовжити. Від УАФ не надходило жодних дій.

- Асоціація давала оцінку вашому тренерському штабу?

- Не знаю. Це, напевно, повинні бути якісь пресконференції, інтерв'ю, в яких би йшлося про те, задоволені вони були чи ні.

Зазначимо, що Шевченко є кумом Павелка. Володар "Золотого м'яча" хрестив доньку очільника УАФ Анастасію.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

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Нагадаємо, після відходу Шевченка виконувачем обов'язків головного тренера збірної України був призначений Олександр Петраков. У дебютній грі під його керівництвом "синьо-жовті" не змогли обіграти Казахстан (2:2). 4 вересня Україна в Києві проведе наступний матч відбору на ЧС-2022 проти Франції.

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