Розділили п'єдестал пошани: дві українські легкоатлетки завоювали медалі на турнірі в Кенії

Розділили п'єдестал пошани: дві українські легкоатлетки завоювали медалі на турнірі в Кенії

Українські стрибунки у висоту Оксана Окунєва та Катерина Табашник вибороли нагороди на турнірі серії Золотого туру в Найробі.

Українські спортсмени не втомлюються підкорювати престижні міжнародні змагання. Окрім важкоатлета Максима Домбровського, який виборов два "золота" на юніорському чемпоінаті світу, 7 травня Україна відзначилася ще й у жіночих стрибках у висоту.

Оксана Окунєва та Катерина Табашник стали призерками турніру серії Золотого континентального туру в столиці Кенії Найробі. Окунєва стала володаркою "срібла", а Табашник виграла "бронзу".

Зазначимо, що Окунєва з третьої спроби підкорила висоту 1,91 метра. Аналогічну висоту вдалося взяти і переможниці змагань британці Лаурі Зіалор, однак для цього їй знадобилася лише одна спроба.

Табашник у боротьбі за "бронзу" обійшла представницю Ямайки Кімберлі Вільямсон. Катерина підкорила висоту 1,88 метра, встановивши особистий рекорд сезону.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що збірна України встановила історичний рекорд за кількістю золотих медалей на Дефлімпіаді.

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