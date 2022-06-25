"Роздутий середньоваговик": Ф'юрі зухвало відмовився битися з Усиком

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що не вважає чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика гідним того, щоб вийти з ним на один ринг.

"Циганський король" назвав Усика роздутим середньоваговиком. Ф'юрі зазначив, що українець, незважаючи на чемпіонські титули, провів занадто мало часу у хевівейті, щоб заслужити бій з ним.

"Олександр Усик увійшов до цього покоління лише один бій тому, так що ви не можете його розглядати всерйоз. Він був найкращим у середній вазі, але не можна порівнювати ці два дивізіони. Він лише два роки тут. Коли Усик пробуде в надважкій вазі 10-15 років, нехай повернеться і ось тоді ми поговоримо", - по-хамськи сказав британець в інтерв'ю iFL TV.

Додамо, що раніше Ф'юрі говорив, що готовий повернутися на ринг заради бою з Усиком, але за однієї умови.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 24 квітня "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

20 серпня Усик захищатиме пояси WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі у бою з Ентоні Джошуа. Реванш Усик - Джошуа відбудеться в місті Джидда у Саудівській Аравії. У першому їхньому поєдинку, який відбувся у вересні минулого року, українець переміг британця одноголосним суддівським рішенням і заволодів його титулами.

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