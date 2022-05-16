Розгорнув український прапор: Ярмоленко зворушливо попрощався з фанатами "Вест Гема"

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко провів останній домашній матч за лондонський "Вест Гем", після чого емоційно попрощався з уболівальниками "молотобійців".

Ярмоленко, який активно допомагає Україні під час війни з російськими окупантами та напередодні закликав світ врятувати людей з "Азовсталі", влітку змінить клубну прописку.

Контракт 32-річного лідера збірної України з "молотобійцями" спливає в червні цього року та не буде подовжений. Про це сам Андрій повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Після матчу 37-го туру АПЛ проти "Манчестер Сіті" український вінгер зі своєю дружиною Інною та синами повернувся на поле, щоб оплесками подякувати уболівальникам лондонцям за підтримку. Прощався Ярмоленко з фанатами, розгорнувши перед трибунами "Лондон Стедіум" прапор України зі своїм прізвищем та сьомим ігровим номером.

"Це останній матч для мене на домашньому стадіоні, і я хотів подякувати кожному вболівальнику команди за підтримку на домашніх трибунах. Щиро, з вдячністю і величезною любов'ю - до кожного з вас, стадіону, всієї сім'ї "Вест Гема", - написав українець в соцмережі.

Зазначимо, що поєдинок команди Ярмоленка проти "городян" завершився внічию 2:2, українець вийшов на поле лише в компенсований час.

Нагадаємо, Ярмоленко став гравцем "Вест Гема" в 2018 році. Відтоді він провів за лондонців 84 матчі, відзначився 13 голами та 7 асистами.

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