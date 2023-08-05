Розгром для історії: ЛНЗ здобув дебютну перемогу в українській Прем'єр-лізі

Черкаський ЛНЗ розбив закарпатський "Минай" у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Минай-Арені" завершився з рахунком 0:3 .

Команда Олександра Ковпака вийшла вперед наприкінці першого тайму – голом відзначився Віталій Бойко, якому асистував Петро Стасюк.

На старті другої половини зустрічі гості подвоїли свою перевагу – влучного удару завдав Максим Прядун.

Остаточний рахунок у цьому поєдинку було встановлено на 79-й хвилині – Бойко оформив дубль після передачі Геннадія Пасіча.

Для черкаського клубу це історична перемога в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу. У попередньому турі ЛНЗ дебютував у Прем'єр-лізі домашньою поразкою від "Чорноморця" (0:2).

"Минай" не набрав очок у двох стартових поєдинках нового сезону УПЛ. Минулого туру команда Володимира Шарана на виїзді розгромно програла "Динамо" (4:1).

У третьому турі ЛНЗ зустрінеться з "Кривбасом", а "Минай" гратиме проти "Дніпра-1". Обидва матчі відбудуться в неділю, 13 серпня.

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