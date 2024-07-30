Розгром у фіналі: визначився переможець "Турніру чотирьох" за місце в УПЛ (відео)

Право виступати у новому сезоні в елітному дивізіоні виборов "Лівий Берег".

"Лівий Берег" став переможцем "Турніру чотирьох" за право участі в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) сезону-2024/25. У фінальному матчі на стадіоні "Авангард" у Рівному кияни розбили "Минай" з рахунком 3:0 .

У середині першого тайму команда Віталія Первака двічі відзначилася у воротах закарпатського клубу. Спочатку на 20-й хвилині забив Данило Сухоручко, а через дев'ять хвилин точного удару завдав Олег Синиця.

Після перерви столичний клуб довів справу до розгрому – на 65-й хвилині остаточний рахунок у грі встановив Микола Когут.

Огляд матчу "Лівий Берег" – "Минай"

Таким чином, саме "Лівий Берег" замінить в елітному дивізіоні "Дніпро-1", який виключили зі складу учасників УПЛ через фінансові проблеми.

"Лівий Берег" вперше у своїй історії зіграє в УПЛ. Цей клуб було засновано лише 2017 року, а 2021-го він отримав професійний статус і дебютував у Другій лізі.

Сезон УПЛ-2024/25 стартує вже у суботу, 3 серпня, матчем між рівненським "Вересом" і львівськими "Карпатами", які гратимуть в еліті українського футболу вперше від сезону-2019/20.

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