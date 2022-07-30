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Розгром з дивним голом від фаната: "Динамо" програло "Евертону" в благодійному поєдинку

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Розгром з дивним голом від фаната: "Динамо" програло "Евертону" в благодійному поєдинку

Фото: twitter.com/Everton

Київське "Динамо" поступилося англійському "Евертону" в товариському матчі, який відбувся під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!").

Зустріч на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0.

Зазначимо, що підопічні Мірчі Луческу грали фактично резервним складом. Основні футболісти відпочивали після перемоги над "Фенербахче" в 2-му раунді відбору Ліги чемпіонів.

Уже на 4-й хвилині Домінік Калверт-Льюїн вивів "ірисок" вперед, ударом потилицею перекинувши м'яч через голкіпера киян Руслана Нещерета. У другому таймі перевагу англійського клубу зміцнив Двайт Макніл, який у дебютному матчі за "Евертон" вийшов на заміну та оформив дубль.

А перед фінальним свистком на полі відбулася своєрідна вистава. У ворота "Динамо" арбітр призначив пенальті, після чого на поле вийшов відданий фанат "ірисок" Пол Стреттон і реалізував удар з 11-ти метрів. Щоправда, до протоколу матчу цей гол не увійшов.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вивів свою нинішню команду на матч із капітанською пов'язкою. Він пробув на полі 72 хвилини, результативними діями не відзначився.

© twitter.com/Everton
Фото: twitter.com/Everton

Раніше повідомлялося, що Миколенко забив гол-красень і зробив асист у контрольному матчі "ірисок" проти "Блекпула". У першій грі нового сезону АПЛ підопічні Френка Лемпарда 6 серпня прийматимуть "Челсі".

Що стосується "Динамо", то далі на киян чекають дві дуелі з австрійським "Штурмом" в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Ці поєдинки будуть зіграні 3-го та 9 серпня.

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