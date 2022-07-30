Розгром з дивним голом від фаната: "Динамо" програло "Евертону" в благодійному поєдинку

Київське "Динамо" поступилося англійському "Евертону" в товариському матчі, який відбувся під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!").

Зустріч на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0 .

Зазначимо, що підопічні Мірчі Луческу грали фактично резервним складом. Основні футболісти відпочивали після перемоги над "Фенербахче" в 2-му раунді відбору Ліги чемпіонів.

Уже на 4-й хвилині Домінік Калверт-Льюїн вивів "ірисок" вперед, ударом потилицею перекинувши м'яч через голкіпера киян Руслана Нещерета. У другому таймі перевагу англійського клубу зміцнив Двайт Макніл, який у дебютному матчі за "Евертон" вийшов на заміну та оформив дубль.

А перед фінальним свистком на полі відбулася своєрідна вистава. У ворота "Динамо" арбітр призначив пенальті, після чого на поле вийшов відданий фанат "ірисок" Пол Стреттон і реалізував удар з 11-ти метрів. Щоправда, до протоколу матчу цей гол не увійшов.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вивів свою нинішню команду на матч із капітанською пов'язкою. Він пробув на полі 72 хвилини, результативними діями не відзначився.

Фото: twitter.com/Everton

Раніше повідомлялося, що Миколенко забив гол-красень і зробив асист у контрольному матчі "ірисок" проти "Блекпула". У першій грі нового сезону АПЛ підопічні Френка Лемпарда 6 серпня прийматимуть "Челсі".

Що стосується "Динамо", то далі на киян чекають дві дуелі з австрійським "Штурмом" в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Ці поєдинки будуть зіграні 3-го та 9 серпня.

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