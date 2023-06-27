Розгромила суперницю у фіналі: Харлан виграла "золото" Європейських ігор-2023 у фехтуванні

Ольга принесла Україні вже 17-ту золоту медаль на поточних Євроіграх.

Українська шаблістка Ольга Харлан завоювала "золото" на Європейських іграх-2023, які тривають у польському Кракові.

32-річна українка стала чемпіонкою змагань, вигравши усі своєї поєдинки в індивідуальній першості.

На шляху до фіналу Харлан перемогла Нісанур Ербіль з Туреччини (15:10), Йоану Ілієву з Болгарії (15:13) та двох італійок Росселлу Грегоріо (15:13) і Елоізу Пассаро (15:12).

У фіналі наша співвітчизниця не залишила жодних шансів Ілінці Пантіс з Румунії – 15:3.

Це третя медаль України у фехтуванні на Європейських іграх-2023. Раніше "золото" в особистих змаганнях шпажисток здобула Джоан-Фейбі Бежура, а Володимир Станкевич виграв "бронзу" в одиночному розряді шпажистів.

На Європейських іграх-2023 збірна України вже має 33 нагороди: 17 золотих, 9 срібних та 7 бронзових. Наша команда посідає третє місце в медальному заліку після Італії та Іспанії.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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