Розгромили росіян: дефлімпійська збірна України виграла ЧЄ з баскетболу

Наша команда у фінальному матчі турніру перемогла збірну Росії з рахунком 60:44.

Дефлімпійська чоловіча збірна України з баскетболу здобула перемогу у фіналі чемпіонату Європи, який відбувся в італійській Пескарі.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Наша команда у фінальному матчі турніру перемогла збірну Росії з рахунком 60:44. В української збірної 11 з 12 баскетболістів представляють Дніпропетровську область, ще один — Донецьку.

В аналогічному жіночому змаганні збірна України посіла п'яте місце серед семи команд-учасниць.

Обидві команди пройшли відбір на літні Дефлімпійські ігри, які від 1 до 15 травня 2022 року відбудуться у Бразилії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує будівництво спортарен для отримання права на проведення Євробаскету-2025.

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