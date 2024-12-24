"Розгромлю його": Дюбуа пообіцяв нокаутувати Усика в реванші

Даніель хоче битися з українцем у себе на батьківщині.

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа укотре висловив бажання провести реванш з володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком.

Британець заявив, що хоче провести об'єднавчий поєдинок з українцем на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, та пообіцяв відправити Усика в нокаут.

"Настав мій час. Я зараз хочу битися проти Усика. На "Вемблі". Привезіть його на "Вемблі". Я нокаутую Усика. Розгромлю його", – сказав Дюбуа в інтерв'ю Boxing News+.

Після перемоги українця над Тайсоном Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав Усика на поєдинок. Олександр прийняв виклик і попросив організувати йому бій з Даніелем.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, який організував обидва поєдинки Усика проти Ф'юрі, вже погодився влаштувати бій Олександра з Дюбуа, але назвав умову. Спершу Даніель повинен захистити пояс IBF у поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, який заплановано на 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді.

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Зазначимо, у ніч проти 27 серпня 2023 року Усик у польському Вроцлаві нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

У потенційному реванші між Олександром і Даніелем на кону може стояти звання абсолютного чемпіона світу. Раніше Олександру довелося відмовитися від титулу IBF, а відтак втратити звання "абсолюта". Тепер поясом IBF володіє Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши іншого британця Ентоні Джошуа.

У послужному списку 37-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Сім з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та власне від Усика 2023-го.

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