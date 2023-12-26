Розгромна перемога: Забарний допоміг "Борнмуту" виграти четвертий поспіль матч в АПЛ (відео)

"Вишні" з українцем у складі знищили "Фулгем".

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на своєму полі розбив "Фулгем" у матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Віталіті" завершився з рахунком 3:0 .

Підопічні Андоні Іраоли вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 44-й хвилині відзначився Джастін Клюйверт.

У другому таймі "вишні" розвинули свою перевагу. На 62-й хвилині Домінік Соланке подвоїв рахунок, реалізувавши пенальті.

У компенсований час господарі довели справу до розгрому. На 90+3-й хвилині крапку в матчі поставив Луїс Сіністерра.

Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та провів на полі увесь поєдинок.

Огляд матчу "Борнмут" – "Фулгем"

Це четверта поспіль перемога "Борнмута" в АПЛ. Команда Забарного з 25 очками піднялася на десяте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, посунувши "Челсі" Михайла Мудрика (22 бали) на 11-ту позицію. "Фулгем" (21 пункт) перебуває на 13-й сходинці.

У наступному турі "вишні" 31 січня на виїзді зіграють проти "Тоттенгема", а "дачники" того ж дня приймуть "Арсенал" Олександра Зінченка.

Читайте також:

"Челсі" з Мудриком зазнав фіаско у 18-му турі АПЛ – Стерлінг змарнував божевільний момент (відео)

"Арсенал" із Зінченком зіграв унічию з "Ліверпулем" і зберіг лідерство в АПЛ (відео)

"Борнмут" із Забарним у результативному матчі вирвав перемогу над "Ноттінгемом" в АПЛ (відео)