Розгромне фіаско: "Челсі" сенсаційно зазнав першої поразки в новому сезоні АПЛ

Зустріч завершилася несподіваною поразкою "синіх", які пропустили три "сухі" м'ячі - 3:0 .

Ще до перерви Бренден Ааронсон та Родріго поставили команду Томаса Тухеля у скрутне становище, а в другому таймі Джек Гаррісон остаточно поховав надії лондонців взяти очки в цьому поєдинку.

До всіх бід "синіх" додалося ще й вилучення. На 84-й хвилині другу жовту картку отримав Каліду Кулібалі.

Для "Челсі" це перша поразка в сезоні АПЛ-2022/23, а для "Лідса" - вже друга перемога.

Після трьох турів лондонці з 4 очками посідають 12-ту сходинку в чемпіонаті. Своєю чергою, "Лідс" з 7 балами вийшов на третє місце.

У наступному турі "Челсі" прийматиме "Лестер", а "Лідс" на виїзді зіграє проти "Брайтона". Обидва поєдинки відбудуться 27 серпня.

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