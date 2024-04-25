Розгромний реванш: визначився другий фіналіст Кубка Італії з футболу (відео)

У фінальному поєдинку турніру зіграють "Ювентус" та "Аталанта".

"Аталанта" розбила "Фіорентину" в матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії. Зустріч у Бергамо завершилася з рахунком 4:1 .

Перший поєдинок між цими командами закінчився домашньою перемогою "фіалок" з рахунком 1:0. Тому на гру-відповідь перед "Богинею" стояло завдання нівелювати мінімальну поразку, з яким вона успішно впоралася.

Уже на 8-й хвилині Тен Копмайнерс вивів господарів вперед і таким чином зрівняв рахунок у двоматчевій дуелі.

Незабаром "Аталанта" могла забивати знову, але гол Джанлуки Скамакки на 13-й хвилині було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через порушення правил.

На початку другого тайму "Фіорентина" залишилися вдесятьох – пряму червону картку на 53-й хвилині отримав Нікола Міленкович.

Незважаючи на чисельну меншість, гості зуміли відігратися – на 68-й хвилині відзначився Лукас Мартінес Куарта.

Проте "бергамаски" на 75-й хвилині відповіли голом Скамакки, а потім ще двічі вразили ворота "фіалок" у компенсований час – точні удари в активі Адемоли Лукмана та Маріо Пашалича.

Огляд матчу "Аталанта" – "Фіорентина"

Тож "Аталанта" здобула перемогу 4:2 за підсумками двох матчів і вийшла до фіналу Кубка Італії, де зіграє з "Ювентусом", який у півфіналі пройшов "Лаціо" (2:0, 1:2).

Фінальний матч Кубка Італії заплановано на 15 травня.

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