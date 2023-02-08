Розгромно програвав "Шахтарю" в ЛЧ: збірна Бельгії офіційно отримала нового головного тренера

Федерація футболу Бельгії оголосила про призначення Доменіко Тедеско на посаду головного тренера національної збірної.

37-річний німецький фахівець підписав контракт до завершення Євро-2024.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023

На чолі "червоних дияволів" Тедеско замінив Роберто Мартінеса, якого було звільнено після вильоту команди з чемпіонату світу-2022. На Мундіалі в Катарі бельгійці сенсаційно не змогли пробитися до плейоф.

Для Тедеско це буде перша робота на рівні збірних. Раніше він працював лише в клубному футболі – очолював німецькі "Шальке" та "РБ Лейпциг", а також від 2019-го до 2021 року був головним тренером московського "Спартака".

Останнім місце роботи Тедеско був "РБ Лейпциг", звідки його у вересні минулого року звільнили після розгромної поразки донецькому "Шахтарю" (1:4) в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

У відборі до Євро-2024 збірна Бельгії зіграє в групі F з Австрією, Швецією, Азербайджаном та Естонією. Перший матч кваліфікації бельгійці проведуть 24 березня проти шведів.

Нагадаємо, екскерманич бельгійської збірної Роберто Мартінес очолив збірну Португалії.

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