Розгубився навіть рефері: в Австралії боксери одночасно побували в нокдауні (відео)

Розгубився навіть рефері: в Австралії боксери одночасно побували в нокдауні (відео)

Бій запам'ятався надзвичайно рідкісним епізодом.

В австралійському Нортбріджі глядачі поєдинку між місцевими боксерами Джо Маккоєм і Фано Корі стали свідками непересічного інциденту.

У другому раунді суперники одночасно відправили один одного в нокдаун. В один з моментів бою боксери пробили назустріч і обидва досягли своєї цілі, у результаті чого повалилися на канвас.

Такого повороту не очікував навіть суддя в ринзі. На декілька секунд він розгубився, не розуміючи, кому ж з боксерів він повинен розпочати відлік нокдауну.

Розібравшись, рефері відрахував нокдаун обом суперникам. За цей час боксери зуміли оговтатися та продовжили поєдинок. Відео подвійного нокдауну потрапило до Мережі.

Цікаво, що цей бій завершився внічию. Роздільним рішенням судді не змогли визначити переможця після того, як Корі до кінця поєдинку ще двічі побував в нокдауні.

Для Маккоя це був лише другий бій на професійному ринзі. У першому він здобув перемогу. Для Корі ця нічия також стала першою у кар'єрі, в його активі 7 перемог і 5 поразок.

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