Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Розгубився навіть рефері: в Австралії боксери одночасно побували в нокдауні (відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Розгубився навіть рефері: в Австралії боксери одночасно побували в нокдауні (відео)

twitter.com/TimBoxeo

Бій запам'ятався надзвичайно рідкісним епізодом.

В австралійському Нортбріджі глядачі поєдинку між місцевими боксерами Джо Маккоєм і Фано Корі стали свідками непересічного інциденту.

У другому раунді суперники одночасно відправили один одного в нокдаун. В один з моментів бою боксери пробили назустріч і обидва досягли своєї цілі, у результаті чого повалилися на канвас.

Такого повороту не очікував навіть суддя в ринзі. На декілька секунд він розгубився, не розуміючи, кому ж з боксерів він повинен розпочати відлік нокдауну.

Розібравшись, рефері відрахував нокдаун обом суперникам. За цей час боксери зуміли оговтатися та продовжили поєдинок. Відео подвійного нокдауну потрапило до Мережі.

  • Цікаво, що цей бій завершився внічию. Роздільним рішенням судді не змогли визначити переможця після того, як Корі до кінця поєдинку ще двічі побував в нокдауні.
  • Для Маккоя це був лише другий бій на професійному ринзі. У першому він здобув перемогу. Для Корі ця нічия також стала першою у кар'єрі, в його активі 7 перемог і 5 поразок.

Читайте також:

Ф'юрі, Альварес та інші: названо номінантів на найкращий нокаут року за версією WBC (відео)

Колишній безхатько "вимкнув" суперника надпотужним ударом: відео божевільного нокауту

Три нокдауни за два раунди: непереможний американець знищив суперника в чемпіонському бою (відео)

Наступна публікація