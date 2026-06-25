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Категорія
Проспорт
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Розгромна перемога: Мексика з легендарним воротарем вибила Чехію з ЧС-2026

Мексиканський голкіпер Гільєрмо Очоа зіграв на своєму четвертому Мундіалі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Мексики, Гільєрмо Очоа

Збірна Мексики, Гільєрмо Очоа / © Associated Press

Збірна Мексики розгромила команду Чехії в матчі заключного третього туру групи А чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ацтека" в Мехіко завершився з рахунком 0:3.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини протистояння мексиканці відкрили рахунок — на 55-й хвилині забив Матео Чавес.

Чехія — Мексика / © Associated Press

Чехія — Мексика / © Associated Press

Чехія — Мексика / © Associated Press

Чехія — Мексика / © Associated Press

На 61-й хвилині Хуліан Кіньйонес подвоїв перевагу однієї з країн-господарок Мундіалю.

Чехія — Мексика / © Associated Press

Чехія — Мексика / © Associated Press

А в компенсований час, на 90+4-й хвилині, рахунко став розгромним — Альваро Фідальго відправив третій м'яч у ворота чеської команди.

Чехія — Мексика / © Associated Press

Чехія — Мексика / © Associated Press

Зазначимо, що на 78-й хвилині головний тренер мексиканської збірної Хав'єр Агірре випустив на заміну легендарного 40-річного воротаря Гільєрмо Очоа, який таким чином зіграв на своєму четвертому Мундіалі (2014, 2018, 2022, 2026).

Також Очоа ще двічі був у заявці на ЧС (2006, 2010), але не виходив на поле. Гільєрмо завершить ігрову кар'єру після поточного Мундіалю.

Чехія — Мексика / © Associated Press

Чехія — Мексика / © Associated Press

  • В іншому матчі третього туру цього квартету збірна ПАР обіграла команду Південної Кореї з рахунком 1:0.

  • Мексика набрала максимально можливі 9 очок і з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2026. ПАР (4 бали) пробилася до 1/16 фіналу з другої сходинки.

  • Південна Корея (3 пункти) фінішувала на третій позиції та гратиме у плейоф, якщо потрапить до переліку восьми найкращих володарів третіх місць. Чехія (1 бал) залишила чемпіонат світу.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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