Проспорт
178
1 хв

Розгромна перемога: визначився ще один півфіналіст Кубка України з футболу

"Металіст 1925" завоював путівку до півфіналу турніру в боротьбі з друголіговим "Локомотивом".

Максим Приходько
"Металіст 1925" — "Локомотив"

"Металіст 1925" — "Локомотив" / facebook.com/metalist1925kh

Харківський "Металіст 1925" вийшов до півфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

У матчі 1/4 фіналу представник української Прем'єр-ліги (УПЛ) обіграв київський "Локомотив", який виступає у Другій лізі. Поєдинок завершився розгромною перемогою харків'ян з рахунком 3:0.

На 15-й хвилині "Металіст 1925" відкрив рахунок у зустрічі — гол забив Батон Забергджа.

У другому таймі підопічні Младена Бартуловича закріпили свою перевагу — на 68-й хвилині ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився Пітер Ітодо.

Крапку в цьому поєдинку на 90+2-й хвилині поставив Іван Литвиненко, відправивши третій м'яч у ворота столичного клубу.

"Металіст 1925" — третій півфіналіст Кубка України-2025/26. Раніше до півфіналу вийшли київське "Динамо" та чернівецька "Буковина".

Останній півфіналіст турніру визначиться в матчі "Чернігів" (Чернігів) — "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь), який відбудеться у вівторок, 17 березня.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".

178
