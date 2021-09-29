Розібрали на частини: "Динамо" знищило "Баварію" в юнацькій Лізі чемпіонів

Розібрали на частини: "Динамо" знищило "Баварію" в юнацькій Лізі чемпіонів

Кияни забили чотири "сухі" м'ячі у ворота мюнхенців.

Київське "Динамо" розгромило "Баварію" в поєдинку 2-го туру Юнацької ліги УЄФА, яку ще називають юнацькою Лігою чемпіонів. Матч у Мюнхені завершився перемогою української команди з рахунком 4:0.

Голами за "біло-синіх" відзначилися Самба Діалло (33 хвилина, 57'), Назар Волошин (59') та Ілля Скрипник (85').

У паралельному матчі юнацька команда "Бенфіки" розгромила "Барселону" - 4:0.

Після двох турів "Динамо" з 6 очками очолює свою групу, "Бенфіка" (3) - друга, "Барселона" (3) - третя, "Баварія" (0) - остання.

Нагадаємо, дорослі команди "Баварії" та "Динамо" почнуть свій матч Ліги чемпіонів 29 вересня о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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