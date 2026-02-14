Розіграно медалі Олімпіади-2026 у чоловічому фігурному катанні – як виступив українець

Кирило Марсак / © Associated Press

13 лютого на зимових Олімпійських іграх-2026 було розіграно медалі у фігурному катанні серед чоловіків.

Олімпійським чемпіоном сенсаційно став Міхаїл Шайдоров з Казахстану. Після 5-го місця у короткій програмі (92,94 бала) він показав найкращий результат у довільній – 198,64 і з підсумковими 291,58 здобув "золото".

Срібну медаль виборов японець Юма Кагіяма – 280,06 (103,07 + 176,99). "Бронзу" здобув ще один представник Японії Шун Сато – 274,90 (88,70 + 186,20).

Американець Ілля Малінін, який вважався головним претендентом на "золото", двічі впав у довільній програмі і в підсумку став лише восьмим.

Українець Кирило Марсак посів 19-те місце. Після 11-ї позиції у короткій програмі (86,89) він набрав 137,28 у довільній та завершив змагання із сумою 224,17. Це найкращий результат України у чоловічому фігурному катанні за останні 24 роки.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.