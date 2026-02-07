- Дата публікації
Розіграно перший комплект медалей Олімпіади-2026: хто став чемпіоном
Олімпійським чемпіоном у гірськолижному спорті став швейцарець Франьо Фон Алльмен.
На зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо розіграно перший комплект медалей.
Олімпійським чемпіоном у гірськолижному спорті в даунгілі став швейцарець Франьо Фон Алльмен, для якого це дебютні в кар'єрі Ігри.
Він на 0,20 секунди випередив італійця Джованні Францоні. "Бронзу" завоював ще один італієць Домінік Паріс.
Україну в цій гонці представляв один спортсмен – Дмитро Шеп'юк. Він програв переможцю 8,50 секунди та посів 34-те місце – передостаннє з усіх, хто дістався фінішу.
Гірськолижний спорт. Даунгіл (чоловіки)
1. Франьо фон Альмен (Швейцарія) – 1:51.61 хвилини
2. Джованні Францонні (Італія) +0.20
3. Домінік Паріс (Італія) +0.50
...
33. Дмитро Шеп'юк (Україна) +8.50
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.
Зазначимо, що у п'ятницю, 6 лютого, відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026. Під час неї зокрема виходила і збірна України.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.
Також ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.