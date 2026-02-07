ТСН у соціальних мережах

Проспорт
54
1 хв

Розіграно перший комплект медалей Олімпіади-2026: хто став чемпіоном

Олімпійським чемпіоном у гірськолижному спорті став швейцарець Франьо Фон Алльмен.

Максим Приходько
Франьо Фон Алльмен

Франьо Фон Алльмен / © Associated Press

На зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо розіграно перший комплект медалей.

Олімпійським чемпіоном у гірськолижному спорті в даунгілі став швейцарець Франьо Фон Алльмен, для якого це дебютні в кар'єрі Ігри.

Він на 0,20 секунди випередив італійця Джованні Францоні. "Бронзу" завоював ще один італієць Домінік Паріс.

Україну в цій гонці представляв один спортсмен – Дмитро Шеп'юк. Він програв переможцю 8,50 секунди та посів 34-те місце – передостаннє з усіх, хто дістався фінішу.

Гірськолижний спорт. Даунгіл (чоловіки)

1. Франьо фон Альмен (Швейцарія) – 1:51.61 хвилини

2. Джованні Францонні (Італія) +0.20

3. Домінік Паріс (Італія) +0.50

...

33. Дмитро Шеп'юк (Україна) +8.50

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

Зазначимо, що у п'ятницю, 6 лютого, відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026. Під час неї зокрема виходила і збірна України.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Також ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.

