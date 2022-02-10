"Розірвав штани дівчини на шматки": таланта "Аякса" звинувачують у зґвалтуванні

18-річна постраждала подала заяву до поліції.

Півзахисника академії "Аякса" Доні Вармердама звинувачують у зґвалтуванні, повідомив журналіст Денніс Схоутен.

Інцидент стався півроку тому, коли жертві було 18 років. Вона повідомила про те, що сталося в поліцію 10 лютого.

"Дівчина розповіла мені, що шість місяців тому він зґвалтував її на вечірці. Вона вже повідомила поліцію, а також подала клопотання про виклик до суду, щоб подати звіт із фактами. Півроку тому вона була на вечірці у Ворхаут, де футболіст також був присутній. Там вони поцілувалися, після чого він потяг її нагору. Він хотів більше, ніж поцілунки, хоча вона ясно сказала, що не хоче. Але він розірвав штани дівчини на шматки. Я бачив фотографії. Потім він змусив її зайнятися із ним сексом", – розповів Схоутен на шоу Roddel Talk, передає O Jogo.

20-річний Вармердам – вихованець молодіжної академії "Аякса". Опорний півзахисник ще не дебютував за першу команду, але провів 40 матчів за дубль.

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