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Розірвав соцмережі: бразильський легкоатлет виграв забіг завдяки курйозному трюку (відео)

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Розірвав соцмережі: бразильський легкоатлет виграв забіг завдяки курйозному трюку (відео)

Фото: Associated Press

Бразилець Жоау Вітор Олівейра здобув незвичайну перемогу в бігу на 110 метрів з бар'єрами під час чемпіонату Португалії з легкої атлетики.

Боротьба за "золото" була неймовірно напруженою. Перед заключним відрізком дистанції на перемогу претендували Олівейра та Абдель Ларрінага.

Буквально за кілька кроків від фінішу Олівейра побачив, що суперник все-таки випереджає його. 30-річний бразилець вирішив не миритися з цим і наважився на хитрий трюк. Перед фінішною стрічкою він стрибнув з витягнутими вперед руками.

У підсумку, це дозволило Олівейрі обійти свого конкурента на три соті секунди. Ларрінага ж змушений був задовольнитися срібною нагородою.

Відео епічного стрибка бразильця розлетілося соцмережами.

Цікаво, що це вже не перший випадок, коли бразильський легкоатлет виконав такий трюк. Саме завдяки стрибку на фініші йому вдалося кваліфікуватися до півфіналу Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Раніше повідомлялося, що гравчиня збірної України з пляжного футболу забила божевільний м'яч у поєдинку Євроліги.

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