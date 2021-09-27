Розкішне життя Джорджини: наречена Роналду представила ексклюзивні кадри з фільму про себе від Netflix (відео)

Розкішне життя Джорджини: наречена Роналду представила ексклюзивні кадри з фільму про себе від Netflix (відео)

Знаменитість поділилася моментами зі свого життя.

Джорджина Родрігес, наречена зіркового форварда "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, представила ексклюзивні кадри з документального фільму, який про неї знімає компанія Netflix.

Дівчина опублікувала в Instagram трейлер до картини.

"Нарешті, я можу поділитися з вами цим ексклюзивним попереднім переглядом фільму Soy Georgina, який скоро з'явиться на Netflix", - написала дівчина в коментарі до посту.

Роналду і Джорджина виховують чотирьох дітей.

Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає.

народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає. Влітку 2017-го у футболіста народилася двійня - Єва і Маттео, від сурогатної матері.

і від сурогатної матері. А восени 2017 року Джорджина народила їхню спільну доньку Алану Мартіну.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Роналду розповів, як закохався у Джорджину Родрігес.

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