Розкішне життя Джорджини: наречена Роналду представила ексклюзивні кадри з фільму про себе від Netflix (відео)

Знаменитість поділилася моментами зі свого життя.
Джорджина Родрігес, наречена зіркового форварда "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, представила ексклюзивні кадри з документального фільму, який про неї знімає компанія Netflix.
Дівчина опублікувала в Instagram трейлер до картини.
"Нарешті, я можу поділитися з вами цим ексклюзивним попереднім переглядом фільму Soy Georgina, який скоро з'явиться на Netflix", - написала дівчина в коментарі до посту.
Роналду і Джорджина виховують чотирьох дітей.
- Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає.
- Влітку 2017-го у футболіста народилася двійня - Єва і Маттео, від сурогатної матері.
- А восени 2017 року Джорджина народила їхню спільну доньку Алану Мартіну.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Роналду розповів, як закохався у Джорджину Родрігес.