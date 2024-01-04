Розкішний асист Довбика допоміг "Жироні" перемогти "Атлетіко" у феєричному матчі Ла Ліги (відео)

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика вирвала перемогу над мадридським "Атлетіко" в центральному матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" в місті Жирона завершився з рахунком 4:3 .

Довбик вийшов на гру з "матрацниками" у стартовому складі, тоді як Циганков навіть не потрапив до заявки на матч через травму.

Уже на 30-й секунді поєдинку Довбик міг відкривати рахунок. Український форвард отримав чудовий пас з правого флангу від Савіо, але з меж штрафного ударом в один дотик не влучив у площину воріт.

Утім, дуже швидко "Жирона" таки вийшла вперед – на 2-й хвилині матчу Валері увійшов до карного майданчика супеника та закрутив м'яч під дальню стійку.

На 14-й хвилині команда Дієго Сімеоне відновила паритет у протистоянні – Альваро Мората скористався передачею Антуана Грізманна та пробив у дальній кут.

На 26-й хвилині "жиронці" вдруге повели в рахунку. Іван Мартін обікрав Коке поблизу штрафного "матрацників" і завдав удару – Ян Облак парирував, але Савіо добив м'яч у порожні ворота.

На 39-й хвилині "Жирона" втретє вразила сітку воріт "Атлетіко". Підопічні Мічела вирішили розіграти кутовий. Довбик після подачі у центрі штрафного, стоячи спиною до воріт, перевів на дальню стійку, а Дейлі Блінд заніс м'яч у ворота.

Перед перервою гості скоротили відставання до мінімуму – на 44-й хвилині дубль оформив Мората після передачі Родріго Де Пауля. На 45+1-й хвилині іспанець міг забити свій третій м'яч і зрівняти рахунок, однак взяття воріт було скасовано через офсайд.

На старті другого тайму "Атлетіко" таки вдалося відігратися – Мората на 54-й хвилині зробив хет-трик, а Родріго Де Пауль записав до свого активу другу результативну передачу.

Розв'язка цього захопливого поєдинку настала аж у самій його кінцівці. На 90+1-й хвилині Іван Мартін отримав передачу Порту з лівого флангу на межі штрафного, продерся крізь трьох суперників і послав м'яч у дальню дев'ятку. Цей гол приніс "Жироні" перемогу в надзвичайно результативному та видовищному матчі.

Зазначимо, що Довбик зіграв у матчі з "Атлетіко" 67 хвилин, після чого його замінив Крістіан Стуані.

Додамо, що асист у поєдинку з "матрацниками" став для Артема п'ятим цього сезону Ла Ліги. Також у його активі 11 забитих м'ячів. За системою гол + пас (16) український нападник вийшов на перше місце в чемпіонаті Іспанії, обійшовши півзахисника мадридського "Реала" Джуда Беллінгема – 15 (13+2).

Огляд матчу "Жирона" – "Атлетіко"

Буде додано незабаром.

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